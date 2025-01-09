أخبار الهلال اليوم | رسالة قاسية من ميتروفيتش .. ونجل ياسين بونو يسخر من والده!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 9 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 9 يناير 2025

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في أحد فنادق الرياض .. "اجتماع الـ3 ساعات" بين نجم الهلال ومدرب إنتر يثير الجدل

عقد أحد نجوم الهلال، "اجتماعًا مطولًا" مع سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر؛ على هامش بطولة كأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت على الأراضي السعودية، في الأيام القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

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"لا تنتظروا شيئًا في كأس العالم للأندية 2025!" .. رئيس الهلال الأسبق يحبط الجماهير ويكشف سبب "ضعف الزعيم"

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن "سبب" تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"المحادثات بدأت مع جيسوس" .. الهلال يتخذ هذا القرار في مستقبل نيمار بعد ساعات من نكسة الكأس!

يبدو أن مسؤولي نادي الهلال، قد اتخذوا قرارًا جديدًا بخصوص مستقبل نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد ساعات قليلة من توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

"نحن عقدة الهلال التاريخية!" .. ممثل الاتحاد يرد على المبالغة في الاحتفالات بعد إقصاء الزعيم

رد عبدالرحمن الزهراني، ممثل نادي الاتحاد في قرعة نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على إدعاءات البعض بـ"مبالغة" العميد في الاحتفالات، بعد إقصاء الهلال. "اقرأ التفاصيل"

أحدهم سليم والآخرون مهددون .. الكشف عن طبيعة إصابات نجوم الهلال بعد كلاسيكو الاتحاد

شهدت مباراة الهلال ضد الاتحاد، تعرض أكثر من لاعب في صفوف الزعيم للإصابات، وهو ما أثار القلق بين الجماهير، التي تتساءل عن طبيعة تلك الإصابات. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

بين الأسود الجريحة .. باريلا يرد على عرض مفاجئ من الهلال بعد صدمة السوبر الإيطالي

لا يزال لاعبو فريق إنتر، يعيشون مرارة الريمونتادا التي انتزع بها المنافس اللدود، ميلان، لقب كأس السوبر الإيطالي، في الرياض، بعد قلب تأخرهم من هدفين نظيفين للفوز بنتيجة (3-2). "اقرأ التفاصيل"

برسالة قاسية لميتروفيتش .. عائق يمنع كريم بنزيما من المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025

استطاع النجم الفرنسي كريم بنزيما، أن يقود فريقه الاتحاد للعبور إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء الهلال، حامل اللقب، من دور الثمانية. "اقرأ التفاصيل"

تحدث عن مواجهة الهلال وريال مدريد .. كارلو أنشيلوتي يشيد بتجربة سعود عبد الحميد مع روما!

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريال مدريد، عن رأيه إزاء فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034، وتجربة سعود عبد الحميد مع روما، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام الهلال في مونديال الأندية. "اقرأ التفاصيل"

مشروع ساخر صغير .. نجل ياسين بونو يتغنى باسم "بنزيما" أمام والده بعد الكلاسيكو!

يبدو أن إسحاق نجل النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، سيستمتع بشخصية ساخرة بالمستقبل، بعدما سخر من والده بالتغني باسم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

ليس علي البليهي .. لاعب الهلال يتعرض للهجوم بسبب "الاستعلاء" والدليل مباراة الاتحاد!

نال علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، نصيب الأسد من الانتقادات، خلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك على خلفية لقطة الهدف الأول الذي أحرزه كريم بنزيما في شباك ياسين بونو. "اقرأ التفاصيل"

بسبب "نصيحته" للاتحاد .. رسائل ساخرة تطارد مسؤول الهلال السابق بعد وداع كأس الملك

أثار طارق التويجري، الرئيس التنفيذي السابق بنادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، بسبب نصيحته للاتحاد، عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب حامل اللقب. "اقرأ التفاصيل"

"جبناء وتركتم كل المخطئين" .. إعلامي يُهاجم جمهور الهلال بسبب علي البليهي!

هاجم الإعلامي علي هبه جمهور نادي الهلال الذي يرفض تجديد عقد المدافع علي البليهي خلال الوقت الحالي، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده. "اقرأ التفاصيل"

"هذا الثلاثي يجب أن يرحل" .. فهد الهريفي يُطالب الهلال بتغيير لاعبيه

طالب فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، نادي الهلال بالتخلي عن 3 لاعبين في صفوفه خلال الوقت الحالي، وأن يُجري بعد التغييرات. "اقرأ التفاصيل"