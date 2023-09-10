أخبار الهلال اليوم | رسالة جيسوس للبدلاء، وحقيقة "ميشيل .. فاضي الخميس؟"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 سبتمبر 2023

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جيسوس يُوصل رسالة سعيدة لبدلاء الهلال

أوصل المدرب جورج جيسوس رسالة سعيدة لبدلاء الهلال، حيث أكد لهم، حسبما أوضحت صحيفة الرياضية، أنه سيمنحهم فرصة اللعب في المباريات القادمة، مشيرًا إلى أن الظهور بشكل قوي في التدريبات سيُتيح لصاحبه التواجد على أرض الملعب ولذا عليهم بذل جهد أكبر خلال الفترة القادمة.

من جانب آخر، قرر المدرب تجهيز اللاعبين الموجودين حاليًا في الرياض من كافة الجوانب البدنية والفنية قبل وصول لاعبي المنتخب السعودي من إنجلترا، وذلك استعدادًا لموجهة الرياض يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، قرارًا قويًا بشأن قضية المدافع حسان تمبكتي المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الهلال من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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