أخبار الهلال اليوم | رسالة الفرج "القوية" للصادق، وإصابة جديدة بالرباط الصليبي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 فبراير 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 فبراير 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أول تعليق من سلمان الفرج بعد تصريحات حسين الصادق..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الهلال يُواجه سباهان الإيراني في ذهاب دور الـ16 يوم الخميس القادم

مفاجآت قانونية جديدة في أزمة المتمردين..

كيف استقبلت جماهير سباهان بعثة الهلال في إيران؟

مفاجأة سعودية محتملة لليونيل ميسي..

أسرار جديدة من داخل نادي الهلال..

العديد من النجوم السعوديين ارتبطوا بالاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية..

نجم الهلال يتعرض لإصابة خطيرة..

الميركاتو الصيفي يشتعل مبكرًا..

SHAHID