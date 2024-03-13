أخبار الهلال اليوم | حديث جيسوس المثير عن مستقبله، وسر الليلة الحزينة لسعود عبد الحميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 مارس 2024.

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ماذا قال جورج جيسوس عن مستقبله مع نادي الهلال؟

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واحدة من أهم الصفقات السعودية في السنوات الأخيرة..

أفراح لاعبي الهلال بالتأهل على حساب الاتحاد تعكرت..

الاتحاد ينهار بعد إنجازات الموسم الرياضي الماضي..

الهلال كتب تاريخًا جديدًا في كرة القدم العالمية..

أول تعليق من جاياردو بعد خسارة الكلاسيكو الثالث على التوالي..

تصريح مستفز جديد من مدافع الهلال..

محمد العويس تفوق على عبدالله المعيوف في القمة الآسيوية..

النهاية واحدة عندما يودع عبدالرزاق حمدالله دوري أبطال آسيا سواء مع النصر أو الاتحاد .. "اشتباكات عنيفة"!

الهلال يواصل كتابة التاريخ مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس..

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