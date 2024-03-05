أخبار الهلال اليوم | جيسوس يحل لغز "حارس المرمى"، والمعيوف يرفع راية التحدي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 مارس 2024.
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جيسوس يختار حارس مرمى الهلال أمام الاتحاد
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن جورج جيسوس المدير الفني للهلال حسم أمره واختار بالفعل محمد العويس لحراسة مرمى الفريق خلال مواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا.
المدرب استبعد ياسين بونو من المباراة بسبب اللوائح الخاصة بالأجانب، وقد فضل إشراك العويس على محمد الربيعي رغم تعافيه الحديث من الإصابة وعدم لعبه أي مباراة منذ تعرض للإصابة في ديسمبر الماضي.
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