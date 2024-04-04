أخبار الهلال اليوم | جيسوس في المسجد، والثنيان يختار الأفضل بين رونالدو ونيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 إبريل 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 إبريل 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تصريحات قوية من رئيس النصر السابق

العين يخسر بطولة قبل مواجهة الهلال

قالوا عن شهر رمضان المبارك..

الاتحاد يحافظ على لاعبه لفترة طويلة..

تعرف على الأسباب التي دفعت رئيس النصر السابق للحديث عن رونالدو

عانى كثيرًا قبل كرة القدم..

زيارة خاصة من جورج جيسوس إلى أحد المساجد..

الأمير فيصل يشيد بإنجاز الهلال التاريخي مع جيسوس

هل ينتقل نجم ليفربول إلى دوري روشن؟

شاهد التحذير الذي وجه إلى العين

يوسف الثنيان يتحدث عن سلمان الفرج وخليفته في الملاعب..

SHAHID