أخبار الهلال اليوم | جدل كبير بسبب سالم الدوسري وجديد ليونيل ميسي وكارت أحمر لـ11 هلالي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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رعب في الهلال .. نقل سالم الدوسري إلى المستشفى بعد الهجوم الجماهيري عليه

"ماذا يحدث مع سالم الدوسري؟"، سؤال يطرح نفسه بقوة؛ فبعد الهجوم الجماهيري الكبير عليه، عقب نهائي دوري أبطال آسيا، أثار نجم نادي الهلال، جدلًا كبيرًا، بصورة شخصية جديدة. (طالع التفاصيل)

أسطورة هولندا يهاجم ميسي: هل ينقصك المال حتى تذهب للهلال السعودي؟

قام ماركو فان باستن نجم ميلان السابق وأسطورة هولندا، بانتقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الأنباء المنتشرة حول رحيله عن باريس سان جيرمان وانتقاله للهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

يذبحه الجمهور ويراضيه الاتحاد القاري .. آسيا تفاجئ نجم الهلال

لن يخرج الهلال السعودي خالي الوفاض من نهائي دوري أبطال آسيا، فإن لم يحصد لقب البطولة، فمن نصيبه أن يحصد لقب فردي لأحد لاعبيه. (طالع التفاصيل)

أوقف الجدل نهائيًا .. والد ليونيل ميسي يكشف الحقائق بشأن وجهة نجله القادمة

لم ينتظر خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي كثيرًا حتى يخرج ويحسم الجدل حول وجهة نجله القادمة، وذلك بعد الأخبار المتزايدة في الساعات الأخيرة حول توصله لاتفاق على اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم. (طالع التفاصيل)

مفاجأة الموسم .. كريستيانو رونالدو يتولى منصبًا جديدًا في النصر ويتعاقد مع "اسم هلالي كبير"

وافق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على صفقة كبرى؛ لضمان عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج، في الموسم الرياضي القادم. (طالع التفاصيل)

قنبلة الانتقالات .. "ميسي سيلعب في الدوري السعودي، لكن ليس للهلال"

أقام جمهور الهلال الأفراح بعد تداول المصادر الأوروبية أخبارًا حول موافقة النجم ليونيل ميسي على الانضمام للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي وعقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن المستقبل قد يحمل قنبلة كبيرة تنفجر في وجوههم. (طالع التفاصيل)

"إذا توج باللقب" .. حقيقة سحب كأس الملك من الهلال بسبب سالم الدوسري

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي، مُقبِل على "قضية خطيرة" جديدة؛ وذلك قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين ناديي الهلال والوحدة، والمقرر يوم 12 مايو الجاري. (طالع التفاصيل)

خاص | بعد أخبار وكالة الأنباء الفرنسية .. ما حقيقة توصل ليونيل ميسي لاتفاق مع الهلال؟

انضمت وكالة "AFP" الفرنسية لعديد المصادر التي أكدت توصل الهلال لاتفاق مع ليونيل ميسي على ضمه لصفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكن مراسل جول في برشلونة "روبن أوريا" نفى ذلك تمامًا. (طالع التفاصيل)

رسالة هامة تخص ليونيل ميسي .. هل يستجيب الهلال لنصيحة “فيفا”

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم بنصيحة لنادي الهلال السعودي بشأن المفاوضات مع النجم ليونيل ميسي، وذلك عبر تغريدة نشرها حساب فيفا العربي عبر تويتر صباح اليوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

تحدث أخيرًا .. الكلمات الأولى لسالم الدوسري بعد خسارة الهلال نهائي آسيا

تحدث أخيرًا جناح الهلال سالم الدوسري بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، وذلك عبر رسالة وجهها للجمهور الأزرق عبر حسابه الرسمي على تويتر. (طالع التفاصيل)

فهد بن نافل يخطف صفقة النصر .. ومسلي آل معمر يرد بالتفاوض مع مدرب الهلال

اقترب مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من خطف واحدة من أهم صفقات النصر، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

ثنائي القيادة ومتألق فرق الوسط فقط .. هؤلاء يستحقون الكارت الأحمر في الهلال!

هو ليس مجرد رأي انفعالي وليس نابعًا من مرارة ضياع اللقب القاري، إنما هو حديث من أجل مصلحة الهلال السعودي، بحثًا عن موسم قادم أفضل، يواصل به قطاره الانطلاق دون تعطل. (طالع التفاصيل)

Shahid