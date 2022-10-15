أخبار الهلال اليوم | تغييرات في التشكيل أمام الطائي، ومفاجأة سارة للاعبين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 أكتوبر 2022، والمتعلقة باستعداداته لمواجهة الطائي، في دوري روشن السعودي، وغيرها من الأخبار التي تخص الفريق الأصفر.

الدوسري ظهيرًا والجوير في الوسط أمام الطائي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن رامون دياز المدير الفني للهلال قرر العودة للاعتماد على ناصر الدوسري في خانة الظهير الأيسر خلال مواجهة الطائي مساء اليوم، بعدما أشرك حمد اليامي في هذا المركز خلال المباراتين الأخيرتين.

وأوضحت أن مصعب الجوير سيتواجد في خط الوسط بجانب جوستافو كوييار في ظل غياب سلمان الفرج للإصابة.

الهلال يتواجد في حائل حاليًا استعدادًا لمواجهة الطائي مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

مفاجأة سارة للاعبي الهلال عقب توقف الدوري

يتوقف الدوري السعودي عقب الجولة الثامنة بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ومنحت الأجهزة الفنية للأندية إجازة للاعبين لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة.

رامون دياز المدير الفني للهلال جهز مفاجأة سارة للاعبين بعدما قرر منحهم إجازة من التدريبات لمدة 27 يومًا، لتُعد الأطول بين جميع أندية الدوري السعودي، حتى أطول من تلك التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الموسم الماضي وكانت لمدة أسبوعين.

الهلال من المقرر أن يستأنف تدريباته حسب صحيفة الرياضية في 12 نوفمبر القادم.

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"ماليًا وإداريًا ورياضيًا .. لا يمكن منافسة الهلال"

أكد الناقد الرياضي أحمد الكاموخ أن الهلال لا يسعى لإزاحة المنافسين لأنه لا يمكن لأحد أن يُنافسه حاليًا، سواء على الصعيد الإداري أو المالي أو الرياضي داخل الملعب.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج "الحصاد الرياضي" "لا يُمكن منافسة الهلال حاليًا، لا يوجد منتخب من الـ32 الذين سيلعبون في كأس العالم 2022 يضم 14 لاعبًا من نادٍ واحد، لذا لا يُمكن منافسة هذا النادي".

تابع "لا نريد أن نصنع من الخيال واقع، لا يُمكن منافسة الهلال، سواء ماليًا أو إداريًا أو رياضيًا داخل الملعب، كيف تُنافس فريق سيكون لديه 12 لاعبًا على الأقل في كأس العالم".

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