أخبار الهلال اليوم | تطورات حالة سافيتش الصحية، ولقطة بيريرا العجيبة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 نوفمبر 2023
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تطور إيجابي في حالة سافيتش الصحية
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطور إيجابي في حالة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الصحية نجم وسط الهلال والذي كان قد تعرض لالتواء في ركبته.
الصحيفة أوضحت أن صاحب الـ26 عامًا يتعافى بشكل سريع من الإصابة وقد قرر أن يُواصل برنامجه العلاجي في الرياض خلال أيام التوقف الدولي، ومن المقرر أن يخضع لاختبارات قياسية للركبة الأسبوع المقبل، من أجل الاطمئنان على سير البرنامج بالشكل المطلوب قبل الدخول في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.
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فيديو | الهلال يندب حظه .. بغرابة شديدة ماتيوس بيريرا يهدر هدفًا محققًا في الدوري البرازيلي!
يبدو أن سوء الحظ الذي يرافق صانع الألعاب البرازيلي ماتيوس بيريرا لم يكن متعلقًا بفترة وجوده في نادي الهلال السعودي فقط، إذ أنه يواجه المصير نفسه خلال فترته الحالية مع فريق كروزيرو البرازيلي.
بعد الإضاءة القوية والأمطار .. حجة جديدة من الدعيع على استقباله "هدف عجيب" أمام النصر!
يتعامل محمد دعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، مع أخطاء الماضي بروح رياضية كبيرة، جعلته لا يجد أي مشكلة في استعادة ذكريات أي هدف "كوميدي" سكنت شباكه.
مقارنًا إياه بالهلال .. وليد الفراج يقلل من النصر نكاية في محمد العنزي
ألقى الإعلامي الرياضي وليد الفراج الضوء على فوز النصر على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
بعد محاولات التقليل منه مقارنةً بالعقيدي .. الدعيع يفحم حارس النصر بإنجازه في عمره
بينما حاول مشجع نصراوي أن يقلل من ثنائي حراسة مرمى الهلال السابقين محمد الدعيع والعماني علي الحبسي مقارنةً بحارس العالمي الحالي نواف العقيدي، جاءه الرد من "الأخطبوط".