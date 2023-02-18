أخبار الهلال اليوم | بُشرى للجمهور بشأن مواجهة آسيا، ولغز إيجالو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 فبراير 2023.

اختبار لتحديد موقف كوييار وكاريلو من مواجهة شباب الأهلي

غاب الثنائي جوستافو كوييار وأندريه كاريلو عن مران الهلال الجماعي يوم أمس، حيث أشار تويتر النادي إلى أن الثنائي واصل العمل في العيادة وصالة اللياقة البدنية ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن كوييار وكاريلو خضعا خلال المران أمس لاختبارات وقياسات بدنية وعضلية في صالة التأهيل البدني للاطمئنان على حالتهما الصحية قبل السفر إلى قطر ومواجهة شباب الأهلي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا الإثنين القادم.

ميشايل يُشارك في مران الهلال

شارك ميشايل في جزء من مران الهلال يوم أمس استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا.

اللاعب انسحب من التدريبات الجماعية بعد شعوره بآلام في الكتف، حيث خضع لتدريبات تأهيلية.

الهلال ينقل جماهيره برًا من السعودية للدوحة

أعلن الهلال عن توفيره لحافلات لنقل جمهوره من الدمام والإحساء برًا إلى قطر لدعم وتشجيع الفريق خلال مواجهة دوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي.

وأوضحت رابطة مشجعي الفريق "القوة الزرقاء" الإجراءات الخاصة بالسفر والتي نصت على ضرورة الالتزام بتعليمات المشرفين والحضور بقميص الهلال الأزرق وأوضحت أن النادي سيُوفر لكل مشجع تذكرة حضور المباراة ووجبات غذائية.

قائمة الهلال للمراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا

أعلن الهلال مساء أمس قائمة الفريق التي ستغادر إلى قطر مساء اليوم لخوض غمار المراحل النهائية من دوري أبطال آسيا في الدوحة، وقد ضمت مفاجأة مذهلة.

هدية وصافة العالم .. مفاجأة مذهلة في قائمة الهلال لدوري أبطال آسيا