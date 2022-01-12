أخبار الهلال اليوم | إصابة الدوسري والبليهي .. والأموال في الطريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 1 ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

بعد توديع السعودية للمونديال .. كم ستحصل أندية دوري روشن ماليًا؟

انتهت رحلة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام المكسيك، ليودع الأخضر المونديال من دور المجموعات، ولكن مشاركته ستجعل أندية دوري روشن للمحترفين تستفيد ماليًا. "اقرأ التفاصيل"

إصابة ثنائي الهلال في موقع المكسيك

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، عن إصابة ثنائي نادي الهلال سالم الدوسري وعلي البليهي، خلال مشاركتهما رفقة الأخضر في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وكتب أباعود عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تعرض الثنائي سالم الدوسري وعلي البليهي لاعبا المنتخب السعودي ونادي الهلال، إلى إصابة خلال مجريات لقاء السعودية والمكسيك، حيث عمل لهما أشعة رنين مغناطيسي وتبين إصابة سالم بالتواء في القدم بينما يعاني البليهي بإصابة في العضلة الخلفية".

الهلال يواجه الشعلة وديًا

قرر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق نادي الهلال، إقامة مباراة ودية أمام فريق الشعلة، يوم 12 ديسمبر المقبل، على ملعب النادي في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن مباراة الشعلة ستكون خامس ودية للهلال خلال فترة التوقف الحالية، بعدما واجه الشرق والعدالة، ثم سيلعب أمام أبها ونيوكاسل الإنجليزي.

آخر تطورات إصابة سلمان الفرج

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال، قام بتسليم التقرير الطبي الخاص بإصابته في الساق إلى الجهاز الطبي بالنادي من أجل متابعة حالته الصحية.

ومن المقرر أن يخضع الفرج لبرنامج علاجي في عيادة النادي تحت إشراف الإسباني خوان دوكي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب السعودي.