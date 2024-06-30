أخبار الهلال اليوم | انطلاق التحضيرات وسط غيابات عديدة، وعودة موسى ماريجا إلى السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 30 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 يونيو 2024.

وسط عديد الغيابات.. الهلال يبدأ غدًا تحضيرات الموسم الجديد

يُدشن الهلال يوم غدٍ الإثنين تحضيراته للموسم الجديد بتجمع اللاعبين الذين حصلوا على إجازة كاملة منذ الأول من يونيو الجاري، فيما سيغيب آخرون انشغلوا بالمباريات الدولية لمنتخبات بلادهم.

وتبدأ الاستعدادات بخضوع اللاعبين لعدد من الفحوصات الطبية الروتينية وتدريبات بدنية مكثفة على أن يطير الفريق إلى النمسا لبدء معسكره الخارجي يوم 15 يوليو القادم والمستمر حتى الـ3 من أغسطس المقبل.

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وسيغيب عن بداية الاستعدادات العديد من اللاعبين وعلى رأسهم نجوم المنتخب السعودي وياسين بونو وخاليدو كوليبالي وماكوم وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيش ونيمار.

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