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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.

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إنزاجي يستبعد سالم الدوسري

أفادت صحيفة "الرياضية" بأن سالم الدوسري، قائد الهلال، تم استبعاده من قبل مدرب الفريق سيموني إنزاجي من قائمة الفريق التي ستغادر لمواجهة نفتيشي هذا الأسبوع لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة.

وقالت الصحيفة السعودية إن سالم لم يلتحق ببقية البعثة المغادرة مساء السبت بسبب عدم الجاهزية، وذلك رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة للفريق.

بعثة الهلال تغادر الرياض

نشر الحساب الرسمي للهلال صورًا من توجه البعثة إلى أوزباكستان مساء السبت من أجل مقابلة نفتيشي لحساب الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا النخبة مساء الإثنين المقبل.

فيديو | وسط الحديث عن الأهلي والنصر .. إعلامي يفاجئ ضيوفه بـ"السؤال الأصعب" عن كريم بنزيما!

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طرح الإعلامي السعودي تركي العجمة، تساؤلًا عن ما يحدث الآن مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وأحواله، متطرقًا إلى حالة الغموض الخاصة بمستقبل اللاعب عقب رحيله عن الهلال في الصيف، مؤكدًا أنه لا يعرف إن كان اعتزل أم يلعب لفريق جديد بعد مغادرته للزعيم عقب سلسلة من الخلافات.