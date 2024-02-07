أخبار الهلال اليوم | النصر يُقحم ثنائي الزعيم في أزمة "التمرد"، وموقف رونالدو من الديربي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 فبراير 2024.
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بشرى للهلال .. تحول غريب في التحقيقات مع سلمان الفرج بقضية "المتمردين"
مفاجأة جديدة في التحقيقات مع سلمان الفرج..
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جيسوس يتحدى النصر .. ويطالب كريستيانو رونالدو: أثبت هذا الأمر أمام الهلال!
رسائل جورج جيسوس قبل ديربي الهلال والنصر..
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تطور خطير .. النصر يقحم ثنائي جديد من الهلال في أزمة "المتمردين"
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أسطورتا المنتخبين المصري والسعودي أثارا ردود فعل كبيرة