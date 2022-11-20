أخبار الهلال اليوم | الزعيم يخطف لقب "قلعة الكؤوس" والشهري يتحدث عن مواجهته لميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق 20 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

"الهلال يحتاج لسنوات للوصول لبطولات الاتحاد"

يرى الإعلامي الرياضي عادل المرضي أن الهلال يحتاج للكثير من السنوات، كي يصل لعدد بطولات الاتحاد، واصفًا الزعيم والعميد بقلعتي الكؤوس وليس الأهلي. (طالع التفاصيل)

رامون دياز: أتمنى هذه النتيجة في مواجهة السعودية والأرجنتين

كشف الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن توقعاته وأمنياته في مباراة الأرجنتين أمام السعودية، ضمن منافسات كأس العالم. (طالع التفاصيل)

صالح الشهري يتحدث مواجهة ميسي

أكد صالح الشهري؛ لاعب المنتخب السعودي، أن الأخضر سيخوض مباراته أمام الأرجنتين بقوة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم عرض قوي وجيد. (طالع التفاصيل)

فوز تاريخي لسيدات الهلال

حقق فريق السيدات الهلالي أمس السبت، الفوز أمام سما بنتيجة 18-0، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

كان للعراقية شوخان صالحي نصيب الأسد من الأهداف، إذ أحرزت 15 هدفًا بمفردها.

الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة العاشرة في المركز الثاني، فيما تجمد سما عند الصفر في المركز الأخير بجدول الترتيب.