أخبار الهلال اليوم | الرباعي الأجنبي أمام شباب الأهلي، واستبعاد سلمان الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 فبراير 2023.

دياز يستبعد سلمان الفرج من مواجهة شباب الأهلي

أكد رامون دياز خروج سلمان الفرج من حساباته لمباراة الهلال أمام شباب الأهلي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا والتي ستقام مساء اليوم الإثنين.

وأوضح دياز خلال تصريحات صحفية أن اللاعب ورغم جاهزيته للعب إلا أنه فاقد لحساسية المباريات ولذا لن يُغامر به في مثل تلك المباراة القوية.

اختبار أخير لكاريلو وكوييار

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خضوع الثنائي أندريه كاريلو وجوستافو كوييار لاختبار أخير بدني وعضلي اليوم الإثنين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركتهما في مباراة الليلة أمام شباب الأهلي.

اللاعبان غابا عن التدريبات الجماعية الأخيرة في الرياض لكنهما شاركا في المران الختامي استعدادًا للمباراة هنا في الدوحة، وهو ما فتح الباب للحديث عن إمكانية خوضهما اللقاء.

مراسلة جول في البرازيل كانت قد أكدت مساء أمس استبعاد اللاعبين من اللقاء، لكن الرياضية ترى أن القرار لم يُحسم بعد.

ماجد ناصر: مواجهة الهلال صعبة وقوية، سنلعب ضد وصيف العالم

أكد ماجد ناصر نجم شباب الأهلي الإماراتي قوة وصعوبة مواجهة الهلال مساء اليوم في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأشار ناصر إلى أنهم سيواجهون وصيف كأس العالم للأندية، وأضاف "المباراة ستكون صعبة بالطبع، نحن سنلعب أمام وصيف العالم وحامل لقب النسخة الأخيرة وفريق يمتلك نجومًا مميزين".

أتم "نحن فريق يمتلك الكثير من اللاعبين الشباب وهذا يعطينا حافزًا لتقديم أداء قوي. علينا بذل قصارى جهدنا للفوز".

الكشف عن أجانب الهلال أمام شباب الأهلي

حسم رامون دياز خياراته للأجانب الأربعة في مباراة الهلال وشباب الأهلي.

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