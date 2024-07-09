أخبار الهلال اليوم | الدوليون المحليون يصلون النمسا، والكشف عن الكواليس المثيرة في صفقة تمبكتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 9 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 يوليو 2024.

نجوم المنتخب السعودي من الهلال ينضمون لمعسكر النمسا

انضم نجوم المنتخب السعودي من الهلال إلى المعسكر الإعدادي للموسم الجديد والمقام في النمسا حاليًا.

وخضع اللاعبون صباح اليوم لاختبارات طبية وقياسات بدنية قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية لاحقًا.

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