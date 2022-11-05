أخبار الهلال اليوم | التعاقد مع لاعب الشباب .. و"كاس" تُنقذ الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم السبت، الموافق الخامس من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر الجاري..

"كاس" تحسم موقفها من معاقبة الهلال

أكد الإعلامي الرياضي حامد القرني، على أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حسمت موقفها بشأن اتخاذ قرار في قضية اللاعب البرازيلي جابرييل.

القرني قال خلال تصريحات تلفزيونية: "كاس ستقوم برفض دعوى جبرييل رسميًا، بسبب أن العقد المبدئي مع نادي الهلال غير مكتمل الأركان، وسيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي يوم 9 نوفمبر الجاري".

مهاجم منتخب قطر يُبدي إعجابه بالهلال والاتحاد

أكد المعز علي مهاجم المنتخب القطري، على أن الدوري السعودي هو الأقوى في قارة آسيا، مشيرًا إلى تكامل فيه أدوار نجومية اللاعبين والجماهير بجانب الاهتمام الإعلامي".

علي أبدى إعجابه بالهلال والاتحاد خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، حيث قال: "هما ناديان عريقان وممتعان".

الهلال يحسم التعاقد مع مدافع الشباب

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، على أن نادي الهلال حسم التعاقد مع المدافع حسان تمبكتي لاعب نادي الشباب.

وأضاف الصرامي: "تمبكتي سينضم إلى الهلال بعد انتهاء عقوبة حرمانه من قيد لاعبين بشكل رسمي".

فيديو | سيدات صالات الهلال يتوجن بالذهبية بالانتصار على اليمامة

حققت سيدات كرة الصالات في نادي الهلال الميدالية الذهبية، بعد الفوز على اليمامة في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية. "اقرأ التفاصيل"