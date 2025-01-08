أخبار الهلال اليوم | جورج جيسوس يُدافع عن علي البليهي، وتهديد بخسارة سالم الدوسري طويلًا!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 يناير 2025
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"أرض زلقة" .. نجم إنتر يسخر من انزلاق علي البليهي أمام كريم بنزيما!
أيام البليهي ليست سعيدة حاليًا
"مواجهة الاتحاد درس للإدارة" .. سامي الجابر يُطالب الهلال بالتخلص من أحد نجومه وضم هذا اللاعب
الأسطوري يُقدم النصيحة للمدرب جورج جيسوس
"هذا وعدي لجمهور الاتحاد" .. بنزيما يكشف شرط الفوز على الهلال والفارق بين مباراة الكأس والمواجهات السابقة
النجم الفرنسي تألق في مباراة الأمس
"هذا ما هزمنا" .. متعب الحربي يُبرئ فترة التوقف من خسارة الهلال أمام الاتحاد
الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح
"تحدثنا مع بنزيما ومباراة الدوري ساعدتنا كثيرًا" .. مساعد مدرب الاتحاد يكشف كلمة السر في الفوز على الهلال
الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح
كلاسيكو رائع انتهى بشغب .. جمهور الاتحاد يخرج عن النص بعد الإطاحة بالهلال من كأس الملك
الجميل أن محاولات اتحادية تدخلت كي لا يتفاقم الموقف..
"فيديو أظهر معاناة اللاعب الشديدة أمام الاتحاد" .. الهلال مهدد بخسارة سالم الدوسري لهذه المدة!
المصائب تتوالى على نادي الهلال..
بتهمة الانحياز .. حملة لإيقاف معلق كلاسيكو الهلال والاتحاد في كأس الملك
رسائل موجهة لقناة "إس إس سي"..
بـ"ركمجة بنزيما وفشار البليهي" .. الاتحاد يسخر من الهلال بعد إقصائه من كأس الملك
الاتحاد فاز لأول مرة على الهلال بعد 13 مباراة متتالية..
"لن أجعل البليهي ضحية والاتحاد لم يفز في الملعب!" .. جيسوس يدافع عن نجم الهلال ويتقمص دور جوارديولا
البليهي تعرض لهجوم عنيف بعد سقوط الهلال أمام الاتحاد..
"مصائب الهلال فوائد عند نيمار وكوارث البليهي مستمرة" .. تحذيرات بلان صدقت رغم كسر لعنة الـ1386 يومًا
الاتحاد يسقط الهلال على أرضية ميدانه في كلاسيكو مثير..
كريم بنزيما ضد الهلال | من مهاجم يعمل "دون ذكاء" إلى الثأر لميسي ورونالدو وخضوع ياسين بونو له!
عودة أولى بعد توقف شهر .. تسفر عن صعود الاتحاد لدور نصف النهائي بكأس الملك؛ فماذا قدم مهاجمه كريم بنزيما أمام الهلال؟!
جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
فيديو | "جيسوس غامر بميتروفيتش وهذا الدليل!" .. الهلال يتعرض لضربة قوية في كلاسيكو الاتحاد
نجم الهلال يتعرض لـ"الانتكاسة" ضد الاتحاد..
"غازل إنتر ميامي وأيّد حديث رونالدو" .. نيمار يكشف سر انتقاله إلى الهلال بدلًا من الدوري الأمريكي
نيمار يثير الجدل مجددًا بشأن مستقبله..
الأهلي يترقب .. محادثات جديدة بين السعودية ووكلاء فينيسيوس و"هذا موقف اللاعب!"
الهلال والأهلي حاولا التوقيع مع اللاعب في الصيف الماضي..
مفاجأة | دون إعادة قيده محليًا! .. نيمار قد يشارك مع الهلال في دوري روشن بشرط وحيد فقط
مستقبل نيمار مع الهلال لا يزال لغزًا يحير الجميع