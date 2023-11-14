أخبار الهلال اليوم | استبعاد سالم الدوسري من المنتخب، وفسخ عقد نيمار

استبعاد سالم الدوسري من معسكر المنتخب السعودي

قرر الجهاز الفني لمنتخب السعودية استبعاد سالم الدوسري من المعسكر الحالي المقام في الإحساء بعد ثبوت عدم قدرته اللعب أمام باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

نجم الهلال كان يتدرب وفق برنامجه العلاجي في المنتخب لكن الجهاز الطبي أوصى بعودته إلى ناديه بعد التأكد من عدم قدرته لعب أي من المباراتين، وسيعود اللاعب إلى الرياض ليستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي مع الهلال.

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