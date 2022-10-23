نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022.

تاليسكا يحتفي بنجاح حفلاته في البرازيل

ونشر اللاعب البرازيلي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه وهو يطمئن متابعيه ومحبيه بوصوله إلى مدينة سيرجيبي البرازيلية، تمهيدًا لإقامة حفل موسيقي.

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عبر تاليسكا عن فرحته بنجاح حفلته الأخيرة في مدينة باهيا، والتي أقيمت أمس الجمعة، وجلبت له متابعين جدد في حسابه الفني على تطبيق سبارك الموسيقي. "اقرأ التفاصيل"

تحسن حالة سلطان الغنام ويبدأ الجري

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن سلطان الغنام الظهير الأيمن لفريق النصر والمنتخب السعودي، سينتقل إلى مرحلة الجري، بعد تحسن حالته البدنية.

وتحسن حالة الغنام كثيرًا، الأمر الذي سيجعله ينتقل إلى المرحلة الثانية للتأهيل، قبل الدخول في التدريبات الجماعية رفقة المنتخب السعودي.

وكان الغنام يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة النصر أمام العدالة، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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ماشاريبوف يقضي عطلته رفقة نجله صلاح في تركيا

يتواجد الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف جناح فريق نادي النصر في تركيا خلال الوقت الحالي، من أجل قضاء فترة الإجازة التي حصل عليها من فريقه خلال الوقت الحالي.

ونشر ماشاريبوف عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، فيديو قصير وهو يداعب نجله "صلاح"، الذي كان يعانق والده، في حين والدته كانت تقوم بتصوير المقطع المصور.

ويشهد دوري روشن السعودي للمحترفين توقفًا خلال الوقت الحالي، وذلك بسبب تواجد المنتخب السعودي في الإمارات، من أجل خوض معسكره الإعدادي الأخير، قبل المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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