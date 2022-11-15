أخبار النصر اليوم | نصراوي جديد في كأس العالم، وقرار صارم من جارسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 نوفمبر 2022.

بعد انخفاض لياقتهم .. تعليمات صارمة من جارسيا للاعبين

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اكتشاف رودي جارسيا المدير الفني للنصر انخفاض المعدل البدني لبعض لاعبي الفريق عقب عودتهم للتدريبات نهاية أكتوبر الماضي، ولذا فقد فرض على الجميع تنفيذ برنامج بدني صارم خلال الفترة القادمة.

الرياضية أوضحت أن المدرب الفرنسي سلم اللاعبين هذا البرنامج من أجل تنفيذه خلال فترة الإجازة التي منحها لهم وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن خمسة تدريبات يتم تطبيقها لمدة 90 دقيقة.

جارسيا حذر اللاعبين من أن عدم الالتزام بتطبيق هذا البرنامج سيجعلهم يُعانون في التدريبات المقبلة التي ستتسم بالقوة، خاصة أن لياقتهم البدنية الحالية لن تساعدهم لتطبيق أسلوب الاستحواذ والضغط العالي.

نصراوي جديد في كأس العالم

بدأ الإيطالي باولو رونجوني المعد البدني للنصر مهمته في تدريب الحكام الذين سيتواجدون في كأس العالم قطر 2022.

ولن يمتنع رونجوني عن عمله مع النصر بل سيُواصله عبر التنسيق مع مساعديه في الفريق.

"تواجد أبو بكر في كأس العالم يؤكد قيمته الكبيرة"

أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن انضمام فينسنت أبو بكر للمشاركة مع منتخب بلاده الكاميرون في كأس العالم يؤكد قيمته الفنية الكبيرة.

وأضاف خلال برنامج "أكشن مع وليد" "اللاعب الموجود مع منتخب بلاده ليس بالضرورة أن يكون الأفضل، الأمر في النهاية يعود لقناعات المدربين".

تابع "تاوامبا مثلًا موفق جدًا في الدوري السعودي ويُقدم أداءً مميزًا لكن المدرب اختار أبو بكر بدلًا منه، هذا يدل على أن أبو بكر مهاجم ذو قيمة كبيرة لكنه لم يُوفق مع النصر، أو مازال لم يُقدم نفسه بالشكل المطلوب".