أخبار النصر اليوم | موقف لابورت من مواجهة الوحدة، وموعد قرعة دور الـ16 في آسيا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 نوفمبر 2023
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
عودة رونالدو وغياب لابورت عن مواجهة الوحدة
أكدت المصادر المتابعة لتدريبات النصر عودة كريستيانو رونالدو للتدريبات الجماعية وجاهزيته التامة لمواجهة الوحدة يوم السبت في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وذلك بعد غيابه عن مباراة الدحيل في دوري أبطال آسيا لمنحه قسطًا من الراحة بعد إجهاده من توالي المباريات مؤخرًا.
من جانب آخر، تأكد غياب المدافع إيمريك لابورت عن المباراة بعد تعرضه لإصابة في بيته عقب المباراة الأخيرة في الدوري أمام الخليج، والتي أبعدته عن مواجهة آسيا في قطر.
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا
حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 28 ديسمبر القادم موعدًا لإجراء قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وذلك حسبما كشفت عنه صحيفة الرياضية السعودية.
ومن المقرر أن تجرى مباريات ذهاب دور الـ16 في 12 و13 فبراير 2024، على أن يكون الإياب في الـ 19 والـ 20 من الشهر ذاته.
تحرك عاجل من النصر قبل "الرحيل الجماعي" لنجومه
تحرك مسؤولو نادي النصر السعودي، بشكل عاجل؛ خوفًا من رحيل عدد كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
ليس لاعبًا .. النصر يفاجئ لويس كاسترو بـ"تعاقد من نوع خاص"
يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، على تلبية كافة طلبات البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لضمان السيطرة على الألقاب والبطولات.
عديم الخبرة وغير المعروف .. مدربون سبقوا كاسترو في إحراج جماهيرهم!
"عندما تعاقدوا معي كانت هناك اعتراضات، والآن الجميع يحترمني"، هكذا وصف البرتغالي لويس كاسترو حاله مع نادي النصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.
"وسيلة رونالدو لتبرئة نفسه" .. مدرب الأهلي السابق يتوقع مصير الصين بالسعودية
شهد دوري روشن السعودي طفرة كبيرة خلال الموسم الحالي، بعد سلسلة التعاقدات الضخمة التي أجرتها الأندية السعودية، ولكن لأحد المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي من قبل وجهة نظر أخرى!