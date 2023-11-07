أخبار النصر اليوم | موقف لابورت من مواجهة الوحدة، ومفاضلة بين أجنبيين لمباراة الدحيل

الجهاز الطبي يحسم موقف لابورت من مواجهة الوحدة

يحسم الجهاز الطبي للنصر قبل تدريبات الغد موقف المدافع إيمريك لابورت من مواجهة الوحدة في الجولة القادمة من دوري روشن السعوي، والتي ستُقام في مكة يوم السبت القادم.

المدافع الإسباني كان قد تعرض لإصابة في منزله بعد مواجهة الخليج الأخيرة في الدوري وهو ما أدى لاستبعاده من مواجهة الدحيل الآسيوية مساء اليوم.

صحيفة الرياضية أوضحت أن المدرب لويس كاسترو طلب من الجهاز الطبي سرعة تجهيز اللاعب للحاق بمواجهة الوحدة.

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مفاضلة بين تيليس وفوفانا لإشراك أحدهما أمام الدحيل

حسم لويس كاسترو المدير الفني للنصر اختيار 4 من الخماسي الأجنبي المتاح له استخدامه خلال مواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا، والتي ستُقام في الدوحة مساء اليوم الثلاثاء.

المدرب اختار الرباعي، أوتافيو ومارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا وساديو ماني، ومازال يُفاضل بين الظهير الأيسر أليكس تيليس ولاعب الوسط سيكو فوفانا، حيث سيتخذ قراره قبل اللقاء بساعات.