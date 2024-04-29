أخبار النصر اليوم | موقف غريب والنجعي من مواجهة الخليج، وموعد ومكان السوبر 2024-2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 إبريل 2024
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لويس كاسترو يترقب نتائج فحوصات ثنائي الوسط والهجوم
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن موقف عبد الرحمن غريب وسامي النجعي من مواجهة الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الأربعاء القادم لم يُحسم بعد.
وأوضحت الصحيفة أن المدرب لويس كاسترو ينتظر نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعبان لتحديد موقفهما من المباراة.
النجعي يخوض منذ أوائل إبريل الجاري برنامجًا تأهيليًا بعد تعافيه من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، فيما كان غريب قد شعر بآلام في نفس المكان خلال مواجهة الخليج الأخيرة في دوري روشن السعودي، وقد خضع لفحص بالأشعة وجلسة علاجية داخل النادي.
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النصر يستعيد ثنائيه المصاب ونجم المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الخليج.
استعاد النصر الثنائي المصاب، علي لاجامي وعبد المجيد الصليهم، بعد تعافيهم من الإصابة، إذ شارك اللاعبان في مران أمس الأحد الذي قاده المدرب لويس كاسترو بنفسه بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة.
الثنائي كان قد غاب عن مواجهة الخليج الأخيرة في دوري روشن لرغبة الجهاز الطبي منحه الوقت اللازم للتعافي واستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.
لاجامي والصليهم أصبحا جاهزين لمواجهة الخليج في كأس الملك، ومعهم كذلك أيمن يحيى الذي انضم للمران بعد خروج المنتخب الأولمبي السعودي من كأس آسيا تحت 23 عامًا.
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