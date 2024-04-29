أخبار النصر اليوم | موقف غريب والنجعي من مواجهة الخليج، وموعد ومكان السوبر 2024-2025

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 إبريل 2024

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لويس كاسترو يترقب نتائج فحوصات ثنائي الوسط والهجوم

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن موقف عبد الرحمن غريب وسامي النجعي من مواجهة الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الأربعاء القادم لم يُحسم بعد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب لويس كاسترو ينتظر نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعبان لتحديد موقفهما من المباراة.

النجعي يخوض منذ أوائل إبريل الجاري برنامجًا تأهيليًا بعد تعافيه من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، فيما كان غريب قد شعر بآلام في نفس المكان خلال مواجهة الخليج الأخيرة في دوري روشن السعودي، وقد خضع لفحص بالأشعة وجلسة علاجية داخل النادي.