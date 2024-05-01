أخبار النصر اليوم | موقف سامي النجعي من مواجهة الخليج، ومدة غياب عبد الرحمن غريب

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 مايو 2024

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النجعي خارج حسابات النصر أمام الخليج

أكدت صحيفة الرياضية السعودية خروج سامي النجعي من حسابات مباراة فريقه النصر أمام الخليج مساء اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

لاعب الوسط السعودي كان قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة ضمك في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ورغم تعافيه وإنهائه برنامجه التأهيلي إلا أنه غير جاهز للعب بعد.