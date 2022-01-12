أخبار النصر اليوم | منافسة أمريكية على رونالدو .. وتاليسكا يتمسك بالعالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق 1 ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

هل وافق رونالدو على عرض النصر؟ بيرس مورجان يكشف الحقيقة

كشف الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، حول موافقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على العرض المقدم من نادي النصر السعودي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

خاص | فلامنجو يتواصل مع وكيل تاليسكا من أجل ضمه

وصل إلى البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر، عرضًا من نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

بعد توديع السعودية للمونديال .. كم ستحصل أندية دوري روشن ماليًا؟

انتهت رحلة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام المكسيك، ليودع الأخضر المونديال من دور المجموعات، ولكن مشاركته ستجعل أندية دوري روشن للمحترفين تستفيد ماليًا. "اقرأ التفاصيل"

النصر يستعيد خدمات بيتي وماشاريبوف

عاد الثنائي المحترف؛ الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، للمشاركة رفقة نادي النصر بشكل طبيعي، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وخاض الثنائي مباراة النصر أمام الفتح الودية، بعد فترة طويلة من الغياب، حيث شارك بيتي وماشاريبوف في المباراة بداية من الدقيقة 60.

فريق أمريكي ينافس النصر على ضم رونالدو

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، ينافس نادي النصر على ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء ذلك بعدما تقدم نادي النصر بعرض لرونالدو، بلغت قيمته 200 مليون دولار في موسم ونصف.