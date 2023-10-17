أخبار النصر اليوم | مفاوضات مع نجم إسبانيا، ونجاة كريستيانو رونالدو من إصابة غريبة

رد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، على "انتقادات" أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

النصر بدأ التفاوض مع نجم إسبانيا .. "انسحبوا من الصفقة قبل فوات الأوان" بدأ نادي النصر السعودي، العمل على صفقة عالمية كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". تطور ملفت في حالة نواف العقيدي الصحية وموقفه من مواجهة ضمك حملت الساعات الأخيرة أخبارًا إيجابية لنادي النصر بشأن إصابة حارس مرماه نواف العقيدي، والذي لم يلتحق بمعسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في البرتغال بسبب الإصابة.

