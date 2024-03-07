أخبار النصر اليوم | كواليس الاجتماع بشأن مستقبل كاسترو، وخطة خاصة لعبد الرحمن غريب

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 مارس 2024

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عبد الرحمن غريب بديلًا أمام الرائد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لويس كاسترو المدير الفني للنصر ينوي البدء بالجناح السعودي عبد الرحمن غريب على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الرائد مساء اليوم في دوي روشن السعودي.

اللاعب غاب عن المباريات الأخيرة للإصابة وقد تعافى تمامًا وأصبح جاهزًا للعب، لكن المدرب البرتغالي لا ينوي الدفع به أساسيًا خوفًا من تعرضه لانتكاسة.

الرياضية أشارت إلى أن كاسترو يُخطط للدفع بغريب خلال الشوط الثاني، وإن كان ذلك ليس مؤكدًا، لأن الهدف الأساسي الزج به أساسيًا خلال مواجهة العين الحاسمة في دوري أبطال آسيا.