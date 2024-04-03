أخبار النصر اليوم | كاسترو يُبرر قراره الغريب، ورونالدو يُهدد رقم حمدالله الخرافي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 إبريل 2024
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بسبب الهلال .. قراران صارمان من لويس كاسترو بشأن مباراة النصر وضمك
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جدل خطير .. حسم إمكانية تدخل لجنة الانضباط لـ"إيقاف" نجم الهلال قبل ديربي النصر
هل يتم إيقاف نجم الهلال قبل الديربي؟.
رسالة غير مباشرة للهلال؟ .. أول تعليق من رونالدو بعد فوز النصر الكاسح على أبها
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بسبب الهلال .. قراران صارمان من لويس كاسترو بشأن مباراة النصر وضمك
النصر يُواجه الهلال في السوبر السعودي
جدل خطير .. حسم إمكانية تدخل لجنة الانضباط لـ"إيقاف" نجم الهلال قبل ديربي النصر
هل يتم إيقاف نجم الهلال قبل الديربي؟.
رسالة غير مباشرة للهلال؟ .. أول تعليق من رونالدو بعد فوز النصر الكاسح على أبها
رونالدو أبهر الملايين في مباراة النصر وأبها..
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النصر قدّم متعة كروية أمام أبها..