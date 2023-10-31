أخبار النصر اليوم | كاسترو ينتعش بعودة الثلاثي، وصراع جديد مع الهلال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 أكتوبر 2023
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جاهزية لابورت ورونالدو وتاليسكا لمواجهة الاتفاق
تأكدت جاهزية الثلاثي، كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وإيمريك لابورتا، للمشاركة في مواجهة الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم.
الثلاثي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيحاء الأخيرة في دوري روشن وقد خضعوا لجلسات علاجية خلال اليومين الأخيرين على موضع إصاباتهم.
صحيفة الرياضية السعودية أكدت مشاركة اللاعبين الثلاثة يوم أمس في المران الجماعي بشكل طبيعي مما جعلهم ضمن الخيارات المتاحة للمدرب لويس كاسترو.
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آل فتيل ولاجامي خارج حسابات كاسترو أمام الاتفاق
انتعش مران النصر بعودة مارسيلو بروزوفيتش ورونالدو ولابورت وتاليسكا، لكن الفريق مازال يحتفظ ببعض المصابين وتحديدًا المدافعين علي لاجامي ومحمد آل فتيل.
اللاعبان واصلا خوض تدريبات تأهيلية بعدما راجعا العيادة الطبية، وقد أكدت صحيفة الرياضية السعودية خروجهما من حسابات مواجهة الاتفاق مساء اليوم.
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