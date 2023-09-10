أخبار النصر اليوم | قرار خاص بشأن أجانب آسيا، ورسالة روبرتو كارلوس لرونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 سبتمبر 2023
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قبل 11 يومًا .. نفاذ تذاكر الفئات العامة لقمة النصر والأهلي
أعلنت إدارة ملعب الأول بارك عبر منصة إكس نفاذ تذاكر الفئات العامة لقمة النصر والأهلي التي ستقام في 21 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الـ7 من دوري روشن السعودي.
النصر سيلعب ضد الرائد فيما سيخوض الأهلي مواجهة صعبة مع التعاون في الجولة القادمة من دوري روشن.
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قرار خاص من كاسترو بشأن أجانب النصر في آسيا
قرر المدرب لويس كاسترو اصطحاب جميع اللاعبين الأجانب الـ8 معه إلى إيران، حيث سيواجه النصر فريق بيرسوليس الإيراني في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.
لوائح البطولة القارية تنص على مشاركة 6 أجانب فقط خلال اللقاء بينهم واحد آسيوي، وقد أفادت صحيفة الرياضية أن كاسترو طلب من النادي الاستعداد لسفر جميع الأجانب على أن يختار هو الخماسي المشارك في المباراة فيما بعد.
ما حقيقة فتح رونالدو لفندقه أمام المتضررين من زلزال المغرب؟
انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بفتح الفندق الخاص به في المغرب، أمام المتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع في البلاد مؤخرًا.
"حرمان رونالدو من هاتريك" .. اعتراف بتعرض النصر والهلال للظلم!
تشهد انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي منافسة شرسة بين جميع الأندية، وذلك بعد مرور 5 جولات فقط، ولكن هناك اعترافًا بتعرض الهلال والنصر للظلم!
وجه رسالة إلى رونالدو وجيسوس .. روبرتو كارلوس يعلق على ثورة الدوري السعودي
جدد الأسطورة البرازيلي روبرتو كارلوس دفاعه عن دوري روشن السعودي، مشيدًا هذه المرة بخطوة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بالتوجه لشبه الجزيرة العربية.