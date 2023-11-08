أخبار النصر اليوم | فكرة رونالدو التي لا تموت، واعتراف لويس كاسترو المقلق

لويس كاسترو يعترف: أعلم أنني سأغادر النصر يومًا ما

اعترف لويس كاسترو المدير الفني للنصر أنه يعلم تمامًا أن مستقبله في الفريق ليس مضمونًا أبدًا ومرتبط دومًا بالنتائج التي يُحققها الفريق تحت قيادته .. اعتراف قد يُثير القلق لدى البعض!

إذ قال في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الدحيل 3-2 في دوري أبطال آسيا "أعلن أنه سيأتي يومًا ما وأغادر النصر، فالنتائج لا تسير دائمًا في صالحك، وأعلم حقيقة أن النتائج هي ما يحكم علاقة المدرب مع الجمهور، لكن شغفي الكبير حاليًا هو العمل في النصر وتقديم كل خبرتي له".

أضاف "لا أعد سوى بالعمل الجاد وأدرك أنه سيُحقق لنا كل ما نريده، نتائجنا وأرقامنا ما هي إلا نتاج عملنا الكبير والمتتالي، أمتلك لاعبين أذكياء يستطيعون فهم الواجبات التكتيكية جيدًا ويلتزمون بتطبيقها وكذلك يتعاملون بشكل ممتاز مع الاستشفاء".

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