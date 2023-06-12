أخبار النصر اليوم | فريق أندرسون تاليسكا المرتقب .. واتفاق كريستيانو رونالدو وجورجينا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الإثنين 12 يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

ضحية كريستيانو رونالدو في النصر .. أندرسون تاليسكا يتوصل إلى اتفاق مع هذا النادي!

يبدو أن أيام النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع نادي النصر، باتت معدودة للغاية، على الرغم من تجديد عقده مؤخرًا، مع الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

تفاصيل عرض الهلال "الضخم" لمنع انتقال هداف ليفربول إلى النصر

بعد أن ارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى نادي النصر؛ دخل الهلال بقوة، في واحدة من أكبر الصفقات العالمية، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

نصراوي هاجمه مدربه علنًا وهلالي أحرجه زميله .. موسم "سقوط النجوم" في دوري روشن 2023م

"لم يسلم أحد" أو بطريقة أوضح "موسم سقوط النجوم"، قل ما تشاء حول الموسم المنقضي من دوري روشن السعودي من إشادات حول المنافسة وإثارتها وتطور المستويات بشكل كبير، لكن لا تنس في خضم هذه الإشادات أن تنظر لبعض أزمات ذاك الموسم (طالع التفاصيل).

لمَ يخطط مسلي آل معمر؟ .. موقف غريب تجاه انتخابات النصر: سيترشح ولكن!

مع مرور أول 24 ساعة من فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي، لا تزال المحصلة صفرية حول المرشحين، وسط دهشة وترقب من قبل الجماهير (طالع التفاصيل).

مبلغ ضخم مدى الحياة.. الكشف عن تفاصيل عقد الانفصال بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، حقيقة المعلومات المتعلقة بانفصال كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز التي انتشرت في الأسبوع الماضي (طالع التفاصيل).

العلاقة قوية بينهما؟ أندرسون تاليسكا يتحدث عن موقف غريب من كريستيانو رونالدو في "عيد ميلاده"

تحدث البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، عن علاقته بقائد فريقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل الحديث عن صداقتهما التي نشأت سريعًا في العالمي، لكن هناك ما هو وراء هذه الصداقة (طالع التفاصيل).

بعيدًا عن المباريات .. "جولة اليابان" تفرض شرطًا خاصًا بكريستيانو رونالدو على النصر

بخلاف المزايا التي سيحصل عليها النصر السعودي من وراء مشاركته في بطولة اليابان الدولية "جولة اليابان"، هناك شرط تم فرضه على الفريق طالما قبل المشاركة، خاص بقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

سجلا أهدافًا أكثر من مانشستر سيتي .. نهاية حقبة ميسي ورونالدو في دوري الأبطال

قبل ساعات تم الإعلان عن فريق مانشستر سيتي بطلًا لدوري أبطال أوروبا ليسدل الستار على النسخة الأخيرة لدوري الأبطال التي تشهد وجود أحد الثنائي ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، على الأرجح (طالع التفاصيل).

مشاغب النصر ومُخلص الهلال .. فريق الإنقاذ في دوري روشن السعودي

انتهى موسم 2022-2023 بتتويج نادي الاتحاد، بعد منافسة شرسة وجدها من النصر والشباب طوال الموسم، بينما الهلال كانت نتائجه مع الكبار مؤثرة بشكل كبير في تلك المنافسة (طالع التفاصيل).

من أجل 5 لاعبين .. وفد سعودي يفاجئ نجوم نهائي دوري أبطال أوروبا!

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره إنتر ميلانو الإيطالي، مفاجأة من وفد سعودي حرص على حضور المباراة، من أجل 5 لاعبين دفعة واحدة (طالع التفاصيل).