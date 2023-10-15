أخبار النصر اليوم | غياب كاسترو عن المران، والجمهور يهزم نيمار بالقاضية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 أكتوبر 2023
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8 شباب في مران النصر وغياب كاسترو
شهد مران النصر اليوم الأحد تواجد 8 لاعبين من فريق الشباب لتعويض غياب الغائبين الـ17 لتواجدهم مع منتخبات بلادهم في أسبوع فيفا بجانب المصاب نواف العقيدي.
وغاب المدرب لويس كاسترو عن المران لارتباطه بإلقاء محاضرة على المدربين السعوديين تزامنًا مع وقت المران، وقد ترك المهمة لمساعده فيتور سيفيرينو.
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مدافع النصر يصل معسكر المنتخب السعودي
وصل علي لاجامي مدافع النصر معسكر المنتخب السعودي المقام في مدينة لاجوس بالبرتغال مساء أمس، وذلك بعد استدعائه من المدرب روبرتو مانشيني عقب إصابة حسن كادش وعودته إلى السعودية.
المدافع السعودي لم يستطع اللحاق بالتدريب الصباحي ومن المتوقع أن ينضم للمران القادم في ظل جاهزيته البدنية من خلال تواجده في تدريبات النصر الجماعية.
لولاهم ما نجح نجوم العالم .. جنود دوري روشن المجهولون يفرضون كلمتهم!
قد تعتقد في الوهلة الأولى أن اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن، يتألقون نظرًا لإمكانياتهم الفردية فقط، ولكن هناك جنود مجهولة وراء هذا التألق، وهم اللاعبون المحليون المميزون.
بعد أنباء عصيان متعب الحربي .. رئيس الشباب يفاجئ الهلال والنصر والأهلي بتصريحه
متعب الحربي؛ ظهير نادي الشباب السعودي، الاسم الذي كان مسارًا للجدل في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، لا يزال كذلك قبل الشتاء المقبل، لكن محمد المنجد؛ رئيس النادي، خرج لوضع النقاط فوق الحروف.
نيمار يسقط أمام نجم النصر .. جمهور الهلال يخذل لاعبه في أول تحدٍ له!
في أول فرصة لجمهور الهلال السعودي لإظهار الدعم للبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الفريق، لم يحدث بالشكل المطلوب، وخسر أول فرصة له لحصد أول جائزة له بقميص الزعيم.