أخبار النصر اليوم | عودة الثنائي المصاب، واستبعاد بروزوفيتش من مواجهة الدحيل

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 أكتوبر 2023
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طبيب النصر يُبعد بروزوفيتش عن مباراة آسيا
أوصى ديفيد ماركيز طبيب النصر الجهاز الفني بقيادة لويس كاسترو بإبعاد مارسيلو بروزوفيتش عن مباراة الفريق أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية.
اللاعب الكرواتي تعرض لإصابة خلال مواجهة بلاده أمام ويلز وقد غاب عن اللقاء الأخير في دوري روشن، وقد طالب الطبيب بعدم التعجل في الزج به ومنحه كامل الوقت للتعافي حتى لا تعاوده الإصابة.
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النصر يستعيد مدافعه وحارس مرماه
انتظم الثنائي، محمد آل فتيل ونواف العقيدي، في تدريبات النصر يوم أمس الأحد بعد تعافيهما الكامل من الإصابة.
اللاعبان أصبحا جاهزين للعب أمام الدحيل يوم غدٍ الثلاثاء.
"SIUUU" .. سجل في فريق رونالدو واحتفل أمام أعينه على طريقته!
كشف جايك هايد لاعب فريق ريكسهام الويلزي عن موقف غريب تعرض له البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة بين فريقه ومانشستر يونايتد قبل حوالي عامين.
ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل لوكا مودريتش للدوري السعودي في يناير
كشف جوزيه آنخيل المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد عن حقيقة الأخبار المتداولة حول رحيل نجم وسط الفريق، لوكا مودريتش، للدوري السعودي خلال يناير القادم.