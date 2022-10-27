أخبار النصر اليوم | عقوبة منع جديدة في الطريق .. و3 لاعبين سيرحلون

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 أكتوبر 2022.

محامي جوليانو: النصر فوّت على نفسه فرصة تخفيض مبلغ كبير بالقضية

أكد مارسيلو آموريتشي؛ محامي البرازيلي جوليانو دي، على أن مسؤولي نادي النصر، فوتوا فرصة كبيرة لسداد مبلغ مالي أقل بكثير من المبلغ المطلوب حاليًا في القضية. "اقرأ التفاصيل"

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3 لاعبين سيرحلون عن نادي النصر

كشف وكيل اللاعبين صالح آل سالم اليامي، عن خروج 3 لاعبين من نادي النصر خلال الفترة المقبل.

ونشر اليامي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "قبل خروج حمد الله بأشهر قلت لكم سوف يغادر، لذلك تم التعاقد مع أبو بكر في وجوده احتياطيًا لمغادرته وغادر".

وتابع: "من نهاية الموسم الماضي وأبو بكر يفكر في الرحيل، وأعتقد أن التفكير أصبح مشتركًا، وسوف يعتمد ذلك على العروض المقدمة، والبديل المناسب المتاح".

وواصل: "جلال وبيتي خلال وقد يكون أحدهم من الدوري الأمريكي، وإذا حدث هذا السيناريو سوف يكون النصر مخيف جدًا في آسيا، وسوف يفرح عشاقه".

قضية جديدة قد تحرم النصر من قيد لاعبين جدد 3 فترات

كشف القانوني يعقوب المطير، عن قرار منتظر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي النصر، بسبب قضية البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفريق.

وكتب المطير عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "المدرب فيتوريا صدر له قرار ضد النصر من الفيفا، بإلزامه بدفع مبلغ أجور مستحقة 4.279.274 يورو، بالإضافة إلى دفع 5% المبلغ المحكوم، منع التسجيل 3 فترات في حال عدم السداد.

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