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أخبار النصر اليوم | عدم الانضباط يبعد عسيري من معسكر أبو ظبي وسخرية من مسلي

زهيرة عادل
4:16 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
nassr - wehdat - Abdulfattah Asiri 26-4-2021
نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق 27 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

البعثة تصل لأبو ظبي

وصلت بعثة النصر ظهر اليوم، إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية، استعدادًا لانطلاق معسكر مغلق للفريق.

المعسكر يستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، قبل أن يعود للرياض، لمواجهة الرائد، في 15 من الشهر ذاته.

عدم الانضباط يبعد عسيري من معسكر أبو ظبي

تخلف اللاعب عبد الفتاح عسيري عن بعثة العالمي، التي اتجهت لأبو ظبي، بشكل مفاجئ.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن استبعاد اللاعب جاء بناءً على قرار المدرب الفرنسي جارسيا، لعدم التزام عسيري ببرنامجه العلاجي والتأهلي، الخاص بالإصابة التي تعرض لها منذ أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن جارسيا اتهم اللاعب بأنه المسؤول عن استمر فترة علاجه كل هذه الفترة، في الوقت الذي كان من المفترض أن ينتهي منذ فترة طويلة.

سخرية من مسلي

سخر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز من حضور مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، لمواجهة المنتخب السعودي ونظيره البولندي بالأمس.

وحمل الجماز مسلي مسؤولية هزيمة الأخضر بثنائية نظيفة، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "ياليته ماحضر".

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