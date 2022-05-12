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أخبار النصر اليوم | طلبات جارسيا وتأكيد جديد على انضمام رونالدو

تامر أبو سيدو
2:47 م غرينتش+2 5‏/12‏/2022
Rudi Garcia - nassr 2022-2023
نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 ديسمبر 2022.

3 لاعبين يدخلون الفترة الحرة في يناير

يدخل 3 لاعبين من النصر الفترة الحرة في عقودهم خلال يناير القادم، إذ تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

الثلاثي هم عبد المجيد الصليهم ولويس جوستافو وأمين بخاري، ومن المتوقع أن تبدأ الإدارة مفاوضات تجديد عقودهم قريبًا.

النصر يُواصل تدريباته في أبو ظبي

يُواصل النصر تدريباته خلال معسكره المقام في أبو ظبي حاليًا، وقد تضمن مران الأمس تدريبات استرجاعية وأخرى في الصالة الرياضية، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

سكاي سبورتس: رونالدو لم يُوقع بعد، لكن!

أوضحت قناة سكاي سبورتس أن كريستيانو رونالدو لم يُوقع بعد للنصر، لكن النادي السعودي قدم العرض الأعلى ماليًا للاعب الحر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

ماركا تؤكد انضمام رونالدو للنصر

أكدت صحيفة ماركا أن كريستيانو رونالدو سيبدأ مسيرته مع النصر في الأول من يناير القادم، وكشفت أنه سيوقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

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جارسيا يرسم ملامح النصر الجديد

يستغل رودي جارسيا فترة توقف دوري روشن السعودي ويرسم ملامح النصر الجديد، حيث أبلغ الإدارة بالتخلص من لاعبين جديدين بجانب عبد الفتاح عسيري.

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