أخبار النصر اليوم | طلبات جارسيا وتأكيد جديد على انضمام رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 ديسمبر 2022.

3 لاعبين يدخلون الفترة الحرة في يناير

يدخل 3 لاعبين من النصر الفترة الحرة في عقودهم خلال يناير القادم، إذ تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

الثلاثي هم عبد المجيد الصليهم ولويس جوستافو وأمين بخاري، ومن المتوقع أن تبدأ الإدارة مفاوضات تجديد عقودهم قريبًا.

النصر يُواصل تدريباته في أبو ظبي

يُواصل النصر تدريباته خلال معسكره المقام في أبو ظبي حاليًا، وقد تضمن مران الأمس تدريبات استرجاعية وأخرى في الصالة الرياضية، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

سكاي سبورتس: رونالدو لم يُوقع بعد، لكن!

أوضحت قناة سكاي سبورتس أن كريستيانو رونالدو لم يُوقع بعد للنصر، لكن النادي السعودي قدم العرض الأعلى ماليًا للاعب الحر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

🚨 BREAKING 🚨



Cristiano Ronaldo has not completed a deal to sign for Al-Nassr.



However the Saudi Arabian club have made the best offer to the Portugal star so far. 🇵🇹 pic.twitter.com/4sTykcCfNQ — Football Daily (@footballdaily) December 5, 2022

ماركا تؤكد انضمام رونالدو للنصر

أكدت صحيفة ماركا أن كريستيانو رونالدو سيبدأ مسيرته مع النصر في الأول من يناير القادم، وكشفت أنه سيوقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

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جارسيا يرسم ملامح النصر الجديد

يستغل رودي جارسيا فترة توقف دوري روشن السعودي ويرسم ملامح النصر الجديد، حيث أبلغ الإدارة بالتخلص من لاعبين جديدين بجانب عبد الفتاح عسيري.

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