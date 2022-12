أخبار النصر اليوم | طلبات جارسيا وتأكيد جديد على انضمام رونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 ديسمبر 2022.

يدخل 3 لاعبين من النصر الفترة الحرة في عقودهم خلال يناير القادم، إذ تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

الثلاثي هم عبد المجيد الصليهم ولويس جوستافو وأمين بخاري، ومن المتوقع أن تبدأ الإدارة مفاوضات تجديد عقودهم قريبًا.

يُواصل النصر تدريباته خلال معسكره المقام في أبو ظبي حاليًا، وقد تضمن مران الأمس تدريبات استرجاعية وأخرى في الصالة الرياضية، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

أوضحت قناة سكاي سبورتس أن كريستيانو رونالدو لم يُوقع بعد للنصر، لكن النادي السعودي قدم العرض الأعلى ماليًا للاعب الحر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

🚨 BREAKING 🚨



Cristiano Ronaldo has not completed a deal to sign for Al-Nassr.



However the Saudi Arabian club have made the best offer to the Portugal star so far. 🇵🇹 pic.twitter.com/4sTykcCfNQ