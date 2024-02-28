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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | صفقة جديدة، وحقيقة غضب نيفيش من رونالدو

Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 فبراير 2024

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيفيش يكشف حقيقة "غضب" كريستيانو رونالدو منه بعد انتقاله إلى الهلال

نجم نادي الهلال يكشف الحقائق..

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الدوري الإنجليزي كان ضحية ثورة السعوديين في صيف 2023

الحديث يمتد إلى كريم بنزيما أيضًا

نجم النصر أثار جدلًا واسعًا بما فعله أمام الشباب

الفتح ثار عقب تلك المواجهة ويبدو أنه كان محقًا..

صفقة جديدة في نادي النصر..

منتظرو عقوبة رونالدو كُثر بعد حركته البذيئة، فهل تفعلها لجنة الانضباط أم تستجيب للتحذيرات؟

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