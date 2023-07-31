أخبار النصر اليوم | شكوى مصرية ضد كريستيانو رونالدو وتقليل موريتاني من العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الـ31 من يوليو 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ31 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"أطفال رائعون" .. أحمد موسى يوجه رسالة خاصة إلى النصر

نشر النيجيري أحمد موسى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يُظهر احتفاء عدد من مشجعي النصر الأطفال به في إحدى مراكز التسوق. (طالع التفاصيل)

"وداعًا بايرن ميونخ" .. حمى النصر تغزو السنغال بسبب ساديو ماني

بات السنغالي ساديو ماني على أعتاب الرحيل عن فريقه بايرن ميونخ باتجاه النصر السعودي، حيث من المتوقع أن يُجري الفحوصات الطبية اليوم في دبي قبل التوقيع على عقود انضمامه رسميًا للفريق الأصفر. (طالع التفاصيل)

الزمالك يشتكي النصر وكريستيانو رونالدو .. والاتحاد العربي يتدخل!

كشفت عدة مصادر صحفية عن تقدم الزمالك بشكوى للجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة بسبب النصر السعودي ونجمه كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

رغم حسم النصر للصفقة .. ساديو ماني حاضر في معسكر الأهلي!

رغم حسم النصر لصفقة السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني بعد صراع مع النادي الأهلي، إلا أن اللاعب تواجد في معسكر الراقي المقام حاليًا في النمسا. (طالع التفاصيل)

صرف النظر عن راموس .. النصر يُركز مع نجم آخر!

مازالت محاولات نادي النصر خلال الوقت الحالي مستمرة، من أجل التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قرر صرف النظر عن التعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس. (طالع التفاصيل)

لا يبالي بكريستيانو رونالدو .. لاعب الاتحاد المنستيري يقلل من النصر من أجل الزمالك!

قلل الموريتاني ياسين الشيخ لاعب الاتحاد المنستيري التونسي من فرص النصر السعودي في التأهل للمراحل الإقصائية من بطولة كأس الملك سلمان العربية، مشيرًا إلى أنه يتوقع تأهل فريقه بجانب الزمالك المصري. (طالع التفاصيل)

"جماهيرية الشباب أكبر من كريستيانو رونالدو!"

التقليل الدائم من جماهيرية نادي الشباب السعودي أغضب الكثيرين، منهم الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، الذي خرج مدافعًا عنه لدرجة، قللت بعض الشيء من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر. (طالع التفاصيل)

"لا تلوموا ساديو ماني!" .. نجم بايرن ميونخ يدعم السنغالي في أزمة رحيله إلى السعودية

دعم يوشوا كيميش؛ لاعب بايرن ميونخ الألماني، زميله السنغالي ساديو ماني؛ جناح الفريق، أمام الهجوم الذي يتعرض له بعد قراره بالرحيل عن البافاري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رافضًا توجيه اللوم له من قبل البعض على الرحيل بعد موسم وحيد في الدوري الألماني. (طالع التفاصيل)

مفاجأة مدوية .. "مؤامرة ضد الهلال" سر الإطاحة بتركي آل الشيخ ورئيسي النصر والاتحاد السابقين!

بعد خمسة أعوام من الواقعة المزعومة، كُشف النقاب عن مؤامرة حيكت ضد نادي الهلال السعودي في عام 2018م، تسببت في تدخل الدولة للإطاحة ببعض الأشخاص من المشهد الرياضي السعودي. (طالع التفاصيل)

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