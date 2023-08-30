أخبار النصر اليوم | "سيناريو 2002" يقلق العالمي ورئيس الشباب السابق يسقط ضحية الديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ30 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ30 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الجدل يزداد .. سيناريو 2002 يؤكد سحب نقاط ديربي الشباب من النصر ورد قانوني عاجل!

لم تمر سوى ساعات قليلة، على واحدة من أفضل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، والذي فاز فيها على "مواطنه" الشباب؛ إلا وبدأ الرعب يدب في نفوس الجماهير. (طالع التفاصيل)

"أجواء مذهلة" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن إبداع النصر في ديربي الشباب

ليلة خاصة عاشها البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، في استاد الأول بارك، حيث ديربي الشباب، كان بطلها صاروخ ماديرا عن جدارة واستحقاق. (طالع التفاصيل)

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إهانة للصلاة؟ تصريحات نارية لزوجة بانيجا تغضب السعوديين بعد الخسارة من النصر!

انفجرت فاليريا جوان؛ زوجة الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ قائد الشباب السعودي، غضبًا عقب هزيمة الليوث في ديربي الرياض أمام النصر، لكنها خرجت عن حدود المألوف، وحملت تصريحاتها بعض الإهانات الدينية. (طالع التفاصيل)

رسميًا | كاسترو يحسم مستقبل تاليسكا مع النصر .. ويعلن اسم "الأجنبي الراحل"

حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي، كاشفًا عن اسم "الأجنبي الراحل"، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

ساخرًا من رئيس الشباب السابق .. النصر "يطقطق" احتفالًا بالفوز في الديربي

اختار النصر السعودي طريقة خاصة للاحتفال بالفوز في ديربي الرياض أمام الشباب، ربما هي "طقطقة" خاصة بالديربي فقط، وقد تكون عقابًا لخالد الثنيان؛ رئيس نادي الشباب السابق، بعدما رفض عرض النصر لضم لاعبه حسان تمبكتي. (طالع التفاصيل)

الشباب يحتج .. "سحب" نقاط ديربي الرياض من النصر؟

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تقدم نادي الشباب، بـ"احتجاج" رسمي؛ للحصول على نقاط مباراته أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير. (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد السقوط أمام النصر .. ثنائي الشباب يستنجد لحل الأزمة وجلب نجوم كبار!

اعترف هتان باهبري وحسين القحطاني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بـ"استحقاق" النصر، للفوز الكبير في ديربي الرياض، مساء اليوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

نبوءة تحققت في ديربي النصر والشباب .. "صخرة وثنائية تقتل المنافسين"

ليلة ساحرة عاشتها جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ديربي الرياض الكبير أمام الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. (طالع التفاصيل)

فيديو | "راقص ومصلح اجتماعي وذو قلب كبير" .. كريستيانو رونالدو يبهر بأخلاقه وأهدافه في ديربي النصر والشباب

"من أين لك كل هذا يا كريستيانو رونالدو؟".. الأسطورة البرتغالية الذي وصل إلى عمر الـ38 سنة، أبدع وأمتع في ديربي الرياض الكبير بين النصر والشباب؛ سواء بأدائه أو حتى أخلاقه. (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | النصر "ظالم أم مظلوم؟" .. قرار يخرج كريستيانو رونالدو عن شعوره أمام الشباب

شهد الشوط الأول من مباراة النصر والشباب، على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، جدلًا تحكيميًا كبيرًا. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | نجم النصر يزيح عبدالرزاق حمد الله من الصدارة وتراجع لاعب الأهلي

الحلقة الرابعة من سباق أفضل اللاعبين في الدوري السعودي لموسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

أسطورة مانشستر يونايتد: السعودية أصابت أوروبا بالجنون واللوم على يورجن كلوب!

تحدث دوايت يورك؛ أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تحركات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدًا أن الكثير من الأوروبيين يجن جنونهم ويتشوقون لنهاية الميركاتو، ومدافعًا في الوقت نفسه عن حق السعودية في إبرام ما تريده من صفقات. (طالع التفاصيل)

دمار في السعودية وتطوير أوروبي ..دوري روشن أثبت أنك لست منافقًا وحدك يا كلوب!

"الأمر ليس رائعًا بالنسبة لنا، هذا واضح، لو أردنا لاعبًا من ويجان على سبيل المثال سنذهب وسندفع ثمنه، نفس الشيء في الدوري الألماني، الآن هناك مستوى مختلف ولكن ما يحدث هو جزء من عملنا ولا يمكن تغييره"، كلمات استخدمها يورجن كلوب مدرب ليفربول بعناية، لتوجيه الرأي العام مرة أخرى نحو الصفقات الضخمة التي حدثت وستحدث في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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