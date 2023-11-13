أخبار النصر اليوم | سلاح خاص لمواجهة احتجاج الوحدة، واستدعاء الغنام للمنتخب

خطاب لجنة الانضباط سلاح النصر أمام الوحدة

يتسلح نادي النصر بخطاب لجنة الانضباط بشأن عقوبة لاعبه أندرسون تاليكسا في مواجهة نادي الوحدة الذي احتج على مشاركته خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري روشن.

تاليسكا كان قد طُرد خلال مواجهة الاتفاق في الكأس وقد أوقف مباراتين، ولم يُوضح قرار لجنة الانضباط المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أي مباراتين، لكن مسؤولي النصر استفسروا وعلموا أنهما مباراتي الخليج في الدوري والشباب في الكأس.

مسؤولو الوحدة احتجوا على تواجد تاليسكا في الملعب ظنًا منهم أنه موقوف عن اللقاء، لكن النصراوية يُعولون على الخطاب الذي لديهم في الوقوف ضد ذلك الاحتجاج.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن