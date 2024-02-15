أخبار النصر اليوم | رونالدو يكشف سر النجاح، وتصرف كاسترو الغريب تجاه اللاعبين

النجم البرتغالي يتحدث عن سبب انتصارات النصر

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شاهد ما فعله مانشيني في لقاء النصر والفيحاء

تعرف على سبب تراجع مستوى بروزوفيتش

استوديو "دورينا غير" يشهد موقفًا مجرحًا لنجم النصر الأسبق.

البرتغالي انتقد لاعبيه علنًا أمام الصحفيين بعد الفوز أمام الفيحاء..

المدير الفني لفريق الفيحاء يرفع راية التحدي قبل لقاء الإياب

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