أخبار النصر اليوم | رونالدو يقترب باتفاق إنجليزي .. وذكرى طرد حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 23 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

بعد اتهامه بإثارة الرأي العام .. دعوات لطرد تاليسكا من السعودية

قاد البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر السعودي، المشكلات لنفسه، بطريقة تفاعله مع مواجهة الأخضر السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني. "اقرأ التفاصيل"

اتفاق سعودي إنجليزي وراتب خيالي .. رونالدو يقترب من النصر

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أصبح قريبًا من أي وقت مضى من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

ذكرى الإطاحة بحمد الله من النصر

مر عام على إعلان نادي النصر عن فسخ التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، وذلك بسبب أزماته مع النادي.

وقامت جماهير نادي النصر بتداول البيان الذي نشره العالمي يوم 23 نوفمبر العام الماضي 2021، والذي تم الإعلان خلاله عن فسخ التعاقد مع المهاجم المغربي، الذي انتقل إلى الاتحاد.