أخبار النصر اليوم | رونالدو مطلب هلالي، وموقف بروزوفيتش من مواجهة الفيحاء

بدأ الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر عمله بشكل فعلي، حيث يعمل حاليًا على تحديد النواب المرتبطين به خلال الوقت الحالي.

عبر أحد نجوم نادي الدحيل القطري، عن عشقه لنادي الهلال، مؤكدًا على أنه يتمنى الانضمام إلى صفوفه، ومتحدثًا عن حظوظ سالم الدوسري في الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا.