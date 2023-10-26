أخبار النصر اليوم | رونالدو مطلب هلالي، وموقف بروزوفيتش من مواجهة الفيحاء

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 أكتوبر 2023
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شكوك حول لحاق بروزوفيتش بمواجهة الفيحاء
يخضع اليوم الخميس مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط النصر لاختبار طبي لتحديد مدى قدرته دخول التدريبات الجماعية لفريقه الذي يستعد لمواجهة الفيحاء يوم السبت القادم.
صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الشكوك تحيط بقوة بقدرة اللاعب على خوض اللقاء نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده مؤخرًا.
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"هلع في قلوب الجماهير" .. كواليس الاجتماع المرتقب بين إدارة النصر وكاسترو
حالة من عدم الرضا تُسيطر على نادي النصر وإدارته على الرغم من تحقيق الفريق لنتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الإدارة تقوم باجتماع مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.
الكلاسيكو الإسباني لا يهم .. الفيحاء يرفض طلب النصر العاجل!
تُقام مباراة النصر أمام الفيحاء مساء السبت المقبل، في وقت يتعارض مع مباراة الكلاسيكو الإسباني الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد.
فينجا يبدأ عمله في النصر بتحديد نوابه .. والعالمي يواكب التطور
بدأ الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر عمله بشكل فعلي، حيث يعمل حاليًا على تحديد النواب المرتبطين به خلال الوقت الحالي.
نجم الدحيل يتمنى الانضمام إلى الهلال ويؤكد: الدوسري الأفضل آسيويًا
عبر أحد نجوم نادي الدحيل القطري، عن عشقه لنادي الهلال، مؤكدًا على أنه يتمنى الانضمام إلى صفوفه، ومتحدثًا عن حظوظ سالم الدوسري في الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا.
رونالدو مطلب هلالي .. "كريستيانو حق الزعيم منذ البداية!"
أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، أحد مطالب جماهير الهلال، من أجل التعاقد معه في أقرب وقت، لتعويض غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي تعرض لإصابة قوية.