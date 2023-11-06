أخبار النصر اليوم | رونالدو خارج مباراة الدحيل، وعودة المدافع المصاب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 نوفمبر 2023
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رونالدو خارج مباراة الدحيل
أفادت قناة الكأس القطرية أن لويس كاسترو المدير الفني للنصر قرر استبعاد كريستيانو رونالدو من مواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الثلاثاء.
القناة أوضحت أن القرار جاء بسبب شعور النجم البرتغالي بالإرهاق من توالي المباريات في الفترة الأخيرة.
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عودة لاجامي لتدريبات النصر
عاد علي لاجامي مدافع النصر لتدريبات الفريق الجماعية بعد غيابه للإصابة لمدة 19 يومًا.
اللاعب كان قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره المالي ضمن أيام فيفا في 17 أكتوبر الماضي.
وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي منح المدرب لويس كاسترو الضوء الأخضر للاستعانة بالمدافع بعدما تعافى تمامًا وأصبح جاهزًا للعب.
موعد مباراة الدحيل والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة النصر والدحيل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..