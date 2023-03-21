أخبار النصر اليوم | رفض اقتراح التوثيق، وعقاب رودي جارسيا للمرة الثالثة لنفس الخطأ

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 مارس 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 مارس 2023.

رفض اقتراح النصر في اجتماع التوثيق

عقد فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية أول اجتماع له يوم أمس في الرياض بتواجد ممثلي الأندية السعودية.

وحضر وليد المهيدب ممثلًا عن النصر وقد تقدم باقتراح خلال الاجتماع بمنح كل نادٍ الفرصة لترشيح مؤرخين تاريخيين بدلًا من واحد.

اقتراح ممثل النصر خضع للتصويت ولكنه لم ينل الموافقة، حيث وافق عليه 3 من أصل 28 عضو فقط.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

خلو تشكيل الجولة من لاعبي النصر

رغم الفوز المثير أمام أبها 2-1، إلا أن تشكيل الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي لم يضم أي لاعب من النصر.

حساب البطولة على تويتر نشر التشكيل المثالي للجولة وكانت المفاجأة بعدم تواجد أي لاعب من النصر.

لجنة الانضباط تُعاقب جارسيا لنفس الخطأ للمرة الثالثة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية قدرها 37 ألف ريال سعودي على رودي جارسيا المدير الفني للنصر.

وجاءت تلك العقوبة لعدم التزام المدرب الفرنسي بارتداء البطاقة التعريفية خلال مواجهة أبها، وأشار بيان اللجنة إلى أن تلك هي المرة الثالثة التي يُعاقب فيها المدرب لنفس الخطأ.

رونالدو يهزم نجمي الاتحاد والهلال

تفوق كريستيانو رونالدو على نجمي الاتحاد والهلال في صراع الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

الصراع الأقوى .. كريستيانو رونالدو يهزم نجمي الهلال والاتحاد بالقاضية