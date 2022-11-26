أخبار النصر اليوم | رد رونالدو .. وبعثة العالمي إلى أبو ظبي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر يوم 26 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت الموافق 26 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

انضمام ميسي ورونالدو للدوري السعودي؟ وزير الرياضة يرد

كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، عن موقفه من انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الدوري السعودي خلال الفترة القادمة.

وربطت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، بين كريستيانو رونالدو والدوري السعودي، حيث يتفاوض معه الهلال والنصر من أجل ضمه. "اقرأ التفاصيل"

يقارب المليار ريال .. الكشف عن تفاصيل عرض النصر لضم كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي النصر السعودي، من أجل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن نادي النصر تقدم بعرض من أجل ضم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، بعدما أصبح لاعبًا حرًا خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

النصر يسافر إلى أبو ظبي الأحد

تسافر بعثة نادي النصر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء يوم الأحد، من أجل خوض معسكر خارجي في ظل فترة التوقف الحالية.

ومن المقرر أن يقيم نادي النصر معسكرًا إعداديًا لمدة 13 يومًا، وفقًا للبرنامج المعد من جانب الجهاز الفني بقيادة الفرنسي رودي جارسيا.

رونالدو يرد على عرض النصر

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رد على مسؤولي نادي النصر، بعدما تقدموا بعرض له من أجل ضمه.

وأشارت الصحيفة على أن رونالدو أبلغ مسؤولي النصر بأنه لن يناقش مستقبله الكروي، إلا بعد الانتهاء من كأس العالم قطر 2022.