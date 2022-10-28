أخبار النصر اليوم | رد حاسم بشأن البليهي .. وحقيقة ضم لاعب آرسنال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 أكتوبر 2022.

جارسيا يتفاوض لإقامة ودية بين النصر وبطل الدوري الإنجليزي السابق

أكدت تقارير صحفية، على أن الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، يسعى لإقامة مباراة ودية لفريقه أمام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز السابق.

ويبحث النصر عن خوض مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في ظل توقف دوري روشن للمحترفين، بسبب استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022."اقرأ التفاصيل"

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الأخطاء الإجرائية قد تُعيد قضية حمد الله من نقطة الصفر

أكد القانوني أحمد الأمير، على أن الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها مركز التحكيم الرياضي السعودي في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد ضد النصر، قد تُعيد القضية من نقطة الصفر.

ووافق مركز التحكيم الرياضي، على استقالة الدكتور يحيى الشريف رئيس غرفة تحكيم المنازعات من منصبه، وذلك بسبب مخالفات قانونية حدثت في بعض قضايا المركز. "اقرأ التفاصيل"

والد محمد النني يكشف حقيقة اقتراب النصر من ضم لاعب آرسنال

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول وجود رغبة من نادي النصر للتعاقد مع محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

ويدخل محمد النني الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، خلال شهر يناير المقبل، حيث قام بتجديد عقده مع الفريق الإنجليزي خلال الصيف الماضي لمدة موسم واحد. "اقرأ التفاصيل"

هل ينتقل البليهي إلى النصر؟

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على أن علي البليهي مدافع الهلال، لا يستغل موقف ناديه الممنوع من قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ويقوم بوضع شروطه للاستمرار مع الزعيم.

ورد الفراج على أحد متابعي برنامجه "أكشن مع وليد" بشأن احتمالية انتقال البليهي إلى النصر، حيث قال: "البليهي يعلم جيدًا أنه لن يجد غير الهلال الذي سيلبي طلباته المالية والفنية والرياضية، ولن يجد نادٍ أفضل منه".

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